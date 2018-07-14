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22:22   14 Июля 2018
Весь мир

Тысячи британцев вышли на митинг против визита Трампа

Тысячи британцев вышли на митинг против визита Трампа

Множество демонстрантов в субботу вышли на центральные улицы Лондона с акцией протеста.

Полицейские уже задержали более 10 человек. Об этом в субботу вечером сообщает РИА Новости

Тысячи противников американского лидера Дональда Трампа вновь проводят демонстрации, направленные против его визита в Соединенное Королевство. На этот раз протестующие объединились с теми, кто митингует против расизма и борцов с миграцией. На многих центральных улицах города решено было перекрыть движение автомобилей.

 

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Автор: Алла Ларионова
#британия #политика #трамп #протест
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