Тысячи британцев вышли на митинг против визита Трампа

Множество демонстрантов в субботу вышли на центральные улицы Лондона с акцией протеста.

Полицейские уже задержали более 10 человек. Об этом в субботу вечером сообщает РИА Новости.

Тысячи противников американского лидера Дональда Трампа вновь проводят демонстрации, направленные против его визита в Соединенное Королевство. На этот раз протестующие объединились с теми, кто митингует против расизма и борцов с миграцией. На многих центральных улицах города решено было перекрыть движение автомобилей.