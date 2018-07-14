Мы в соц.сетях:
Путин пригласил Додона с официальным визитом в Россию осенью

Путин пригласил Додона с официальным визитом в Россию осенью

 Рогозин решил сформировать корпорацию ракетного двигателестроения

Рогозин решил сформировать корпорацию ракетного двигателестроения
Сбившего двух женщин чиновника уволили на Украине

Сбившего двух женщин чиновника уволили на Украине

 Украина закупит 55 французских вертолетов

Украина закупит 55 французских вертолетов
Тысячи британцев вышли на митинг против визита Трампа

Тысячи британцев вышли на митинг против визита Трампа

 Британский самолет провел разведку у берегов Крыма

Британский самолет провел разведку у берегов Крыма
Путин пригласил Додона с официальным визитом в Россию осенью

Путин пригласил Додона с официальным визитом в Россию осенью

 Рогозин решил сформировать корпорацию ракетного двигателестроения

Рогозин решил сформировать корпорацию ракетного двигателестроения
Сбившего двух женщин чиновника уволили на Украине

Сбившего двух женщин чиновника уволили на Украине

 Украина закупит 55 французских вертолетов

Украина закупит 55 французских вертолетов
Тысячи британцев вышли на митинг против визита Трампа

Тысячи британцев вышли на митинг против визита Трампа

 Британский самолет провел разведку у берегов Крыма

Британский самолет провел разведку у берегов Крыма
22:14   14 Июля 2018
Весь мир

Британский самолет провел разведку у берегов Крыма

Британский самолет провел разведку у берегов Крыма

Самолет британский Военно-воздушных сил Великобритании провел разведку около берегов Крымского полуострова.

Соответствующую информацию приводит в субботу мониторинговый ресурс Mil Radar.

Отмечается, что воздушное судно вылетело с военной базы Соединенного Королевства Акротири на острове Кипр примерно в 09:05 по московскому времени. На опубликованном изображении можно разглядеть, что маршрут самолета-разведчика пролегал над Черным морем рядом с полуостровом. Самолет обогнул Крым по меньшей мере дважды.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#крым #британия #общество #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...