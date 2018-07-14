Британский самолет провел разведку у берегов Крыма

Самолет британский Военно-воздушных сил Великобритании провел разведку около берегов Крымского полуострова.

Соответствующую информацию приводит в субботу мониторинговый ресурс Mil Radar.

Royal Air Force Sentinel R1 ZJ961 RRR9987 departed Akrotiri at approx 0605z - Black Sea mission pic.twitter.com/GNUCwkPG36 — Mil Radar (@MIL_Radar) July 13, 2018

Отмечается, что воздушное судно вылетело с военной базы Соединенного Королевства Акротири на острове Кипр примерно в 09:05 по московскому времени. На опубликованном изображении можно разглядеть, что маршрут самолета-разведчика пролегал над Черным морем рядом с полуостровом. Самолет обогнул Крым по меньшей мере дважды.