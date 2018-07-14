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22:07   14 Июля 2018
Весь мир

Путин и Эрдоган договорились о встрече на саммите БРИКС

Путин и Эрдоган договорились о встрече на саммите БРИКС

Лидеры Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились провести встречу на полях саммита БРИКС, который состоится 25-27 июля в Йоханнесбурге.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого президента в субботу. 

По данным собеседника агентства, в субботу политики провели телефонный разговор, в ходе которого договорились повести встречу в конце месяца на саммите БРИКС. Он также подчеркнул, что главы Турции и РФ обсудили нынешнюю ситуацию в Сирии и совместные проекты двух государства, в частности, «Турецкий поток» и АЭС «Аккую».

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Автор: Алла Ларионова
#встреча #путин #эрдоган #политика #брикс
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