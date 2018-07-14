Путин и Эрдоган договорились о встрече на саммите БРИКС

Лидеры Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились провести встречу на полях саммита БРИКС, который состоится 25-27 июля в Йоханнесбурге.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого президента в субботу.

По данным собеседника агентства, в субботу политики провели телефонный разговор, в ходе которого договорились повести встречу в конце месяца на саммите БРИКС. Он также подчеркнул, что главы Турции и РФ обсудили нынешнюю ситуацию в Сирии и совместные проекты двух государства, в частности, «Турецкий поток» и АЭС «Аккую».