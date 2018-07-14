Израиль готов усилить удары по ХАМАС

Израиль готов усилить интенсивность своих ударов по сектору Газа настолько, насколько потребуется.

Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в субботу.

Напомним, израильские Вооруженные силы с минувшей ночи бомбят десятки целей в палестинском анклаве. Таким образом они намерены добиться от правящего там движения ХАМАС прекращения ракетных обстрелов, беспорядков у границ и пусков через границу воздушных шаров с горючими веществами для поджога травы.