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20:52   14 Июля 2018
Весь мир

Израиль готов усилить удары по ХАМАС

Израиль готов усилить удары по ХАМАС

Израиль готов усилить интенсивность своих ударов по сектору Газа настолько, насколько потребуется.

Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в субботу. 

Напомним, израильские Вооруженные силы с минувшей ночи бомбят десятки целей в палестинском анклаве. Таким образом они намерены добиться от правящего там движения ХАМАС прекращения ракетных обстрелов, беспорядков у границ и пусков через границу воздушных шаров с горючими веществами для поджога травы.

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Автор: Алла Ларионова
#политика #хамас #израиль #обстрел #нетаньяху
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