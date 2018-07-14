Мы в соц.сетях:
Путин пригласил Додона с официальным визитом в Россию осенью

Путин пригласил Додона с официальным визитом в Россию осенью

 Рогозин решил сформировать корпорацию ракетного двигателестроения

Рогозин решил сформировать корпорацию ракетного двигателестроения
Сбившего двух женщин чиновника уволили на Украине

Сбившего двух женщин чиновника уволили на Украине

 Украина закупит 55 французских вертолетов

Украина закупит 55 французских вертолетов
Тысячи британцев вышли на митинг против визита Трампа

Тысячи британцев вышли на митинг против визита Трампа

 Британский самолет провел разведку у берегов Крыма

Британский самолет провел разведку у берегов Крыма
Путин пригласил Додона с официальным визитом в Россию осенью

Путин пригласил Додона с официальным визитом в Россию осенью

 Рогозин решил сформировать корпорацию ракетного двигателестроения

Рогозин решил сформировать корпорацию ракетного двигателестроения
Сбившего двух женщин чиновника уволили на Украине

Сбившего двух женщин чиновника уволили на Украине

 Украина закупит 55 французских вертолетов

Украина закупит 55 французских вертолетов
Тысячи британцев вышли на митинг против визита Трампа

Тысячи британцев вышли на митинг против визита Трампа

 Британский самолет провел разведку у берегов Крыма

Британский самолет провел разведку у берегов Крыма
20:45   14 Июля 2018
Весь мир

Отель для Трампа начали подготавливать в Хельсинки

Отель для Трампа начали подготавливать в Хельсинки

Сотрудники органов правопорядка в Хельсинки начали огораживать отель для президента США Дональда Трампа.

Отель Hilton Helsinki Kalastajatorppa в Хельсинки, где поселится американский на время саммита с российским коллегой, начали огораживать металлическим забором, стражи порядка расставляют вокруг металлоискатели.

Об этом сообщает в субботу РИА Новости.

Напомним, первый полноценный саммит Дональда Трамп и Владимира Путина намечен на 16 июля. Встреча пройдет в столице Финляндии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#путин #политика #трамп #саммит #хельсинки
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...