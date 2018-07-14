Отель для Трампа начали подготавливать в Хельсинки

Сотрудники органов правопорядка в Хельсинки начали огораживать отель для президента США Дональда Трампа.

Отель Hilton Helsinki Kalastajatorppa в Хельсинки, где поселится американский на время саммита с российским коллегой, начали огораживать металлическим забором, стражи порядка расставляют вокруг металлоискатели.

Об этом сообщает в субботу РИА Новости.

Напомним, первый полноценный саммит Дональда Трамп и Владимира Путина намечен на 16 июля. Встреча пройдет в столице Финляндии.