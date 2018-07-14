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19:59   14 Июля 2018
Весь мир

Антиправительственные акции возобновились на юге Ирака

Антиправительственные акции возобновились на юге Ирака

На юге Ирака в субботу вновь начались массовые антиправительственные протесты людей, требующих от властей создания новых рабочих мест и наведения порядка в инфраструктуре.

Как сообщает в субботу местный телеканал «ас-Сумария», сотни митингующих начинают выходить выходить на площади и улицы большинства провинций, которые находятся на юге страны. Манифестации начались примерно неделю назад с портового города Басра. Ситуация накалилась после гибели в минувшее воскресенье одного из протестующих против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли в Ираке.

Накануне демонстранты в городе ан-Наджаф ворвались в здание международного аэропорта и захватили здание администрации провинции.   

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Автор: Алла Ларионова
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