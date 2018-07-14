Сбившего двух женщин чиновника уволили на Украине

На Украине попавший в аварию глава районной администрации Перечина написал заявление об увольнении и отстранен от работы.

Об этом рассказал в субботу глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль. Ранее стало известно, что глава районной администрации города Перечина Закарпатской области в состоянии алкогольного опьянения сбил на автомобиле двух женщин, одна из которых в результате скончалась.

Москаль попросил прощение за совершившего наезд на женщин нетрезвого главу районной администрации. Местным медикам отдано поручение оказать максимальную помощь оставшейся в живых женщине.