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Путин пригласил Додона с официальным визитом в Россию осенью

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20:02   14 Июля 2018
Россия

Путин пригласил Додона с официальным визитом в Россию осенью

Путин пригласил Додона с официальным визитом в Россию осенью

Президент Молдавии Игорь Додон выразил признательность президенту РФ Владимиру Путину за приглашение осенью нанести визит в Россию.

На своей странице в Facebook Додон выразил уверенность, что его визит окажет значительное влияние на развитие долгосрочных партнерских отношений Республики Молдова и Российской Федерации. Сообщение появилось в субботу, 14 июля, после встречи с главой России. 

Президент Молдавии убежден, что абсолютное большинство граждан Молдавии солидарны с его позицией по развитию курса на партнерство и поддержку сложившихся исторически дружеских отношений с РФ.

 «Отметили позитивные сдвиги в развитии торгово-экономического сотрудничества, увеличении товарооборота между Молдовой и Россией», — написал Додон. 

Также он добавил, что Россия и Молдавия продолжат сохранять позитивную динамику, сложившуюся в торговых отношениях, в том числе и для решения вопроса о молдавских мигрантах, находящихся в РФ.

Кроме этого, глава Молдавии поблагодарил главу России за содействию усилий республики по приобретению статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Додон считает сотрудничество Молдавии с ЕАЭС стратегически важным.

 

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Автор: Олег Королев
#россия #путин #молдавия #додон #полтика
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