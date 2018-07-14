Путин пригласил Додона с официальным визитом в Россию осенью

Президент Молдавии Игорь Додон выразил признательность президенту РФ Владимиру Путину за приглашение осенью нанести визит в Россию.

На своей странице в Facebook Додон выразил уверенность, что его визит окажет значительное влияние на развитие долгосрочных партнерских отношений Республики Молдова и Российской Федерации. Сообщение появилось в субботу, 14 июля, после встречи с главой России.

Президент Молдавии убежден, что абсолютное большинство граждан Молдавии солидарны с его позицией по развитию курса на партнерство и поддержку сложившихся исторически дружеских отношений с РФ.

«Отметили позитивные сдвиги в развитии торгово-экономического сотрудничества, увеличении товарооборота между Молдовой и Россией», — написал Додон.

Также он добавил, что Россия и Молдавия продолжат сохранять позитивную динамику, сложившуюся в торговых отношениях, в том числе и для решения вопроса о молдавских мигрантах, находящихся в РФ.

Кроме этого, глава Молдавии поблагодарил главу России за содействию усилий республики по приобретению статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Додон считает сотрудничество Молдавии с ЕАЭС стратегически важным.