Сборная Бельгии стала бронзовым призёром ЧМ-2018, обыграв Англию

Предпоследний матч мирового первенства окончен в Санкт-Петербурге победой бельгийцев со счётом 2:0. Уже в первом тайме бельгийцы смотрелись выгоднее англичан.

Они быстро выходили из обороны в атаку, держа под контролем мяч. Счёт уже на четвертой минуте открыл защитник французского ПСЖ Тома Менье.

Во втором тайме преимущество было на стороне английской команды. Несмотря на то, что она владела территориальным преимуществом, мяч так и не смог попасть в ворота Тибо Куртуа, как бы ни бились подопечные Гарета Саутгейта. Бельгийцам удалось усилить свое преимущество. Второй гол в этой встрече забил Эден Азар — 2:0. Сборная Бельгии повезет на родину бронзовые медали чемпионата мира.

Стоит добавить, что это уже вторая встреча между Англией и Бельгией на этом мундиале. Команды противостояли друг другу на групповом этапе. В ту игру сильнее также оказалась бельгийская сборная.

Финал ЧМ-2018 состоится завтра, 15 июля, в Москве на стадионе Лужники. В нем встретятся игроки Франции и Хорватии.