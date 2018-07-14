Рогозин решил сформировать корпорацию ракетного двигателестроения

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин принял решение как можно скорее начать формирование холдинга ракетного двигателестроения на базе НПО «Энергомаш». Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Он также отметил, что его приятно удивила высокая культура производства

«Недаром США закупают наши двигатели», — написал Рогозин.

Формирование холдинга на базе НПО «Энергомаш» идет уже в течение нескольких лет, однако завершение процесса постоянно откладывается.

Идея сформировать холдинг предприятий ракетного двигателестроения была озвучена объединенной ракетно-космическая корпорацией (входит в Роскосмос) ещё в 2015 году. Предложение было поддержано Набсоветом ОРКК в 2016 году, правлением Роскосмоса — в 2017 году. Оформление интегрированной структуры с юридической точки зрениея планируется завершить к концу 2018 года.

Для авиации аналогичная структура была организована в 2007 году в рамках госкорпорации «Ростех» — Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). В ее состав вошли производители турбин для нефтегазовой отрасли, а также двигателей для военной и гражданской авиации.