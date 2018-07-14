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Рогозин решил сформировать корпорацию ракетного двигателестроения
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18:56   14 Июля 2018
Россия

Рогозин решил сформировать корпорацию ракетного двигателестроения

Рогозин решил сформировать корпорацию ракетного двигателестроения

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин принял решение как можно скорее начать формирование холдинга ракетного двигателестроения на базе НПО «Энергомаш». Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Он также отметил, что его приятно удивила высокая культура производства

 «Недаром США закупают наши двигатели», — написал Рогозин.

Формирование холдинга на базе НПО «Энергомаш» идет уже в течение нескольких лет, однако завершение процесса постоянно откладывается.

Идея сформировать холдинг предприятий ракетного двигателестроения была озвучена объединенной ракетно-космическая корпорацией (входит в Роскосмос) ещё в 2015 году. Предложение было поддержано  Набсоветом ОРКК в 2016 году, правлением Роскосмоса — в 2017 году. Оформление интегрированной структуры с юридической точки зрениея планируется завершить к концу 2018 года.

 Для авиации аналогичная структура была организована в 2007 году в рамках госкорпорации «Ростех» — Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). В ее состав вошли производители турбин для нефтегазовой отрасли, а также двигателей для военной и гражданской авиации.

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Автор: Олег Королев
#россия #экономика #рогозин #энергомаш
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