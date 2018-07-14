Российская актриса Марианна Рубинчик находится в реанимации с ожогами 50% тела

У Марианны сильно пострадали лицо, шея и руки. Актриса уснула с зажженной сигаретой на даче, что послужило причиной трагедии.

Несчастный случай произошел 29 июня, но стало известно о нем только сейчас. Рубинчик лежала в ожоговом центре в Подмосковье, а на данный момент она переведена в реанимацию столичной клиники. Марианна Рубчик известна зрителям по своим ролям в фильмах «Чёрный клоун», «Нанкинский пейзаж», «Русская пицца».