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18:20   14 Июля 2018
Россия

Российская актриса Марианна Рубинчик находится в реанимации с ожогами 50% тела

Российская актриса Марианна Рубинчик находится в реанимации с ожогами 50% тела

У Марианны сильно пострадали лицо, шея и руки. Актриса уснула с зажженной сигаретой на даче, что послужило причиной трагедии.

Несчастный случай произошел 29 июня, но стало известно о нем только сейчас. Рубинчик лежала в ожоговом центре в Подмосковье, а на данный момент она переведена в реанимацию столичной клиники. Марианна Рубчик известна зрителям по своим ролям в фильмах «Чёрный клоун», «Нанкинский пейзаж», «Русская пицца».

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Автор: Олег Королев
#россия #чп #ожоги #рубинчик
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