Пилотажная группа Франции перепутала цвета национального флага

Patrouille de France поучаствовала в воздушной части парада по случаю национального французского праздника — Дня взятия Бастилии. Пилотажная группа пролетела над Парижем и выпустила в небо полоски дыма, окрашенные в национальный триколор.

Однако зрители, наблюдавшие за парадом, увидели, что на месте первого «синего» самолета оказался другой, который выпустил красную струю дыма. Очевидцы предположили, что, возможно, случившееся ошибка не пилота, а механика, который неправильно установил дымовые шашки.

День взятия Бастилии отмечается во Франции ежегодно 14 июля. В 2018 году в параде поучаствовали четыре тысячи 290 солдат. Над Парижем пролетели 64 самолета и 30 вертолетов.