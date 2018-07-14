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18:18   14 Июля 2018
Весь мир

Пилотажная группа Франции перепутала цвета национального флага

Пилотажная группа Франции перепутала цвета национального флага

Patrouille de France поучаствовала в воздушной части парада по случаю национального французского праздника — Дня взятия Бастилии. Пилотажная группа пролетела над Парижем и выпустила в небо полоски дыма, окрашенные в национальный триколор.

Однако зрители, наблюдавшие за парадом, увидели, что на месте первого «синего» самолета оказался другой, который выпустил красную струю дыма. Очевидцы предположили, что, возможно, случившееся ошибка не пилота, а механика, который неправильно установил дымовые шашки. 

День взятия Бастилии отмечается во Франции ежегодно 14 июля. В 2018 году в параде поучаствовали четыре тысячи 290 солдат. Над Парижем пролетели 64 самолета и 30 вертолетов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#франция #общество #весь мир #день взятия бастилии #patrouille de france
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