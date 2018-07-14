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18:01   14 Июля 2018
Весь мир

Госсекретарь США отметил прогресс в переговорах с Мексикой по НАФТА

Госсекретарь США отметил прогресс в переговорах с Мексикой по НАФТА

Высокопоставленная американская делегация во главе с государственным секретарем США Майком Помпео прилетела в Мехико в пятницу, 13 июля.

Помпео встретился с мексиканским лидером Энрике Пеньей Ньето и министром иностранных дел Луисом Видегараем. По словам госсекретаря США, в результате переговоров с властями Мексики по Североамериканскому соглашению о свободной торговле удалось достигнуть значительный прогресс.

Помпео подчеркнул, что как действующий президент Мексики Ньето, так и новоизбранный лидер Андрес Обрадор, который вступит в должность с 1 декабря, дали понять, что приоритет для Мехико — решение остающихся нерешенных вопросов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #мексика #помпео #нафта
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