Госсекретарь США отметил прогресс в переговорах с Мексикой по НАФТА

Высокопоставленная американская делегация во главе с государственным секретарем США Майком Помпео прилетела в Мехико в пятницу, 13 июля.

Помпео встретился с мексиканским лидером Энрике Пеньей Ньето и министром иностранных дел Луисом Видегараем. По словам госсекретаря США, в результате переговоров с властями Мексики по Североамериканскому соглашению о свободной торговле удалось достигнуть значительный прогресс.

Помпео подчеркнул, что как действующий президент Мексики Ньето, так и новоизбранный лидер Андрес Обрадор, который вступит в должность с 1 декабря, дали понять, что приоритет для Мехико — решение остающихся нерешенных вопросов.

Thanks Prez Pena Nieto @EPN for the good discussion today about our economic relationship, border & security. @USAenEspanol pic.twitter.com/AY40l3wcBG