Главы России и Судана сообщили об успешном развитии военно-технического сотрудничества

Военно-техническое сотрудничество России и Судана эффективно развивается, как и взаимодействие двух государств по ряду других вопросов.

Соответствующее заявление в субботу сделал глава РФ Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с президентом Судана Омаром Баширом. Суданский лидер в ответ отметил "позитивные сдвиги в военно-техническом и военном сотрудничестве". Он добавил, что большое число российских специалистов работают в Судане, высоко оценив роль, которую Россия играет в подготовке военных кадров.

Башир также заявил, что очень ценит политический диалог с Россией и ее позицию на международной арене.