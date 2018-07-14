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18:28   14 Июля 2018
Весь мир

Главы России и Судана сообщили об успешном развитии военно-технического сотрудничества

Главы России и Судана сообщили об успешном развитии военно-технического сотрудничества

Военно-техническое сотрудничество России и Судана эффективно развивается, как и взаимодействие двух государств по ряду других вопросов.

Соответствующее заявление в субботу сделал глава РФ Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с президентом Судана Омаром Баширом. Суданский лидер в ответ отметил "позитивные сдвиги в военно-техническом и военном сотрудничестве". Он добавил, что большое число российских специалистов работают в Судане, высоко оценив роль, которую Россия играет в подготовке военных кадров.

Башир также заявил, что очень ценит политический диалог с Россией и ее позицию на международной арене.

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Автор: Алла Ларионова
#рф #политика #судан #весь мир
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