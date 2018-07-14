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Козак продвинет взаимодействие Москвы с Кишиневом — Путин

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17:37   14 Июля 2018
Россия

Козак продвинет взаимодействие Москвы с Кишиневом — Путин

Козак продвинет взаимодействие Москвы с Кишиневом — Путин

Российский лидер Владимир Путин встретился с молдавским коллегой Игорем Додоном в Кремле в субботу, 14 июля. Президент РФ считает, что вице-премьер Дмитрий Козак существенным образом продвинет взаимодействие Москвы с Кишиневом.

Ранее Козака назначили специальным представителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией. Путин добавил, что Москва видит, какие усилия принимает Кишинев, чтобы нормализовать российско-молдавский диалог.

«Будем всячески этому содействовать», — сказал Владимир Владимирович.

Додон поблагодарил Путина и ответил, что в ближайшие дни встретится с Дмитрием Козаком и «детально все обсудит». На встрече президентов РФ и Молдавии присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #молдавия #козак
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