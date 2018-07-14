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Кишинев не станет дружить с Западом против РФ, сообщил Додон

Кишинев не станет дружить с Западом против РФ, сообщил Додон

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17:38   14 Июля 2018
Весь мир

Кишинев не станет дружить с Западом против РФ, сообщил Додон

Кишинев не станет дружить с Западом против РФ, сообщил Додон

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Кишинев не намерен дружить с западными странами против России.

Политик в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным отметил, что Молдавия не хочет, чтобы ее использовали в геополитических интересах.

«Это моя позиция», — заявил молдавский лидер. 

По словам Додона, несмотря на наличие правительства и парламентского большинства в стране, которое может иначе смотреть на эту ситуацию, ситуация может измениться после предстоящих выборов. Кроме того, глава Молдавии заявил о серьезном прогрессе в Приднестровском урегулировании за последние полтора года.

 

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Автор: Алла Ларионова
#россия #молдавия #политика #запад #додон
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