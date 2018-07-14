Кишинев не станет дружить с Западом против РФ, сообщил Додон

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Кишинев не намерен дружить с западными странами против России.

Политик в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным отметил, что Молдавия не хочет, чтобы ее использовали в геополитических интересах.

«Это моя позиция», — заявил молдавский лидер.

По словам Додона, несмотря на наличие правительства и парламентского большинства в стране, которое может иначе смотреть на эту ситуацию, ситуация может измениться после предстоящих выборов. Кроме того, глава Молдавии заявил о серьезном прогрессе в Приднестровском урегулировании за последние полтора года.