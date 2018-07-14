Путин: Россия и Габон вместе займутся урегулированием ситуации в ЦАР

Россия и Габон могут вместе работать над урегулированием ситуации в Центральноафриканской Республике. Об этом в субботу, 14 июля, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с габонским коллегой Али бен Бонго Ондимбо.

Путин заявил, что странам, безусловно, есть над чем работать и подчеркнул, что Габон принимает в этом активное участие и вносит в сотрудничество весомый вклад. Глава России отметил, что отношения между Москвой и Либревилем развертываются по всем направлениям. Он добавил, что общий объем товарооборота пока невелик, но темпы уже роста впечатляют.

Президент Габона выразил Путину благодарность за приглашение и прием в РФ, а также поздравил его с победой на президентских выборах в марте.

«Африка в вас нуждается», - заявил Ондимба.

Он отметил, что Россия наделена богатейшими ресурсами, за доступ к которым борются крупные государства.

Президент Габона также сказал, что с Россия, с ее огромными возможностями, может многим помочь Африканскому континенту. Он отметил, что очень рад небезразличию России в вопросе урегулирования конфликтов в ЦАР. Ондимба добавил, что было бы замечательно объединить свои усилия для создания мира в этой стране.

По материалам пресс-службы Кремля известно, что товарооборот между Россией и Габоном в 2017 году вырос до $47,7 миллионов (с $29,1 миллионов в 2016). В октябре прошлого года «Роснефтью» подписан протокол о взаимопонимании с министерством нефти и углеводородов Габона. В июне 2017 года «Зарубежнефть» и Габонская нефтяная компания также подписали меморандум о взаимопонимании. Рамочное соглашение по основным направлениям сотрудничества включает в себя развитие габонских месторождений, а также разработку и строительство объектов нефтегазовой инфраструктуры на территории страны в Африке.

«Зарубежнефти» предложили осваивать нефтяное месторождения Мбумба, а затем перейти к еще нескольким месторождениям в Габоне.