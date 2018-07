Канцлер Австрии призвал не ослаблять борьбу с террористами

Себастьяна Курца шокировал теракт на политическом митинге в пакистанском городе Мастунг , где погибли 128 человек. Канцлер Австрии соболезнует семьям жертв.

По его словам, во время предвыборного митинга подорвался террорист-смертник группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Это ужасное нападение на демократический процесс показало, что нельзя ослаблять борьбу с террористами, написал Курц в Twitter.

I am shocked about the #Mastung terrorist attack at a politcal rally in #Pakistan - the deadliest one since 2014. My heartfelt condolences go to the families of the over 100 victims. 1/2