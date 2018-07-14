Мы в соц.сетях:
Козак продвинет взаимодействие Москвы с Кишиневом — Путин

Козак продвинет взаимодействие Москвы с Кишиневом — Путин

 МЧС предупредило о возможных оползнях в Крыму

МЧС предупредило о возможных оползнях в Крыму
Украина закупит 55 французских вертолетов

Украина закупит 55 французских вертолетов

 ЛНР утверждает, что «Правый сектор»* вербует детей из неблагополучных семей

ЛНР утверждает, что «Правый сектор»* вербует детей из неблагополучных семей
Кишинев не станет дружить с Западом против РФ, сообщил Додон

Кишинев не станет дружить с Западом против РФ, сообщил Додон

 Канцлер Австрии призвал не ослаблять борьбу с террористами

Канцлер Австрии призвал не ослаблять борьбу с террористами
Козак продвинет взаимодействие Москвы с Кишиневом — Путин

Козак продвинет взаимодействие Москвы с Кишиневом — Путин

 МЧС предупредило о возможных оползнях в Крыму

МЧС предупредило о возможных оползнях в Крыму
Украина закупит 55 французских вертолетов

Украина закупит 55 французских вертолетов

 ЛНР утверждает, что «Правый сектор»* вербует детей из неблагополучных семей

ЛНР утверждает, что «Правый сектор»* вербует детей из неблагополучных семей
Кишинев не станет дружить с Западом против РФ, сообщил Додон

Кишинев не станет дружить с Западом против РФ, сообщил Додон

 Канцлер Австрии призвал не ослаблять борьбу с террористами

Канцлер Австрии призвал не ослаблять борьбу с террористами
17:08   14 Июля 2018
Весь мир

Канцлер Австрии призвал не ослаблять борьбу с террористами

Канцлер Австрии призвал не ослаблять борьбу с террористами

Себастьяна Курца шокировал теракт на политическом митинге в пакистанском городе Мастунг , где погибли 128 человек. Канцлер Австрии соболезнует семьям жертв.

По его словам, во время предвыборного митинга подорвался террорист-смертник группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Это ужасное нападение на демократический процесс показало, что нельзя ослаблять борьбу с террористами, написал Курц в Twitter.

 

Заместитель министра юстиции Пакистана Насирул Мулк призвал министерство внутренних дел уведомить граждан, что воскресенье, 15 июля, объявляется в стране днем траура. Среди жертв числится кандидат в президенты от Народной партии Белуджистана Навабзада Сирадж Раизани.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#теракт #австрия #пакистан #курц
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...