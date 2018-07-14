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 МЧС предупредило о возможных оползнях в Крыму

МЧС предупредило о возможных оползнях в Крыму
Украина закупит 55 французских вертолетов

Украина закупит 55 французских вертолетов

 ЛНР утверждает, что «Правый сектор»* вербует детей из неблагополучных семей

ЛНР утверждает, что «Правый сектор»* вербует детей из неблагополучных семей
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16:51   14 Июля 2018
Весь мир

Габон предложил «Зарубежнефти» освоить месторождения на своей территории

Габон предложил «Зарубежнефти» освоить месторождения на своей территории

Руководство африканского Габона предлагает «Зарубежнефти» дополнительно подобрать несколько месторождений на территории страны.

По материалам встречи президентов России и Габона, на минувшем Петербургском международном экономическом форме «Зарубежнефть» и Габонская нефтяная компания подписали меморандум, также российской компании предложили начать освоить нефтяное месторождение Мбумба.

«Зарубежнефть» — это российский холдинг, включающий в себя более 20 совместных и дочерних предприятий в разных сегментах нефтегазового промысла. Единственным акционером данной компании является российского государство от лица Росимущества.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #политика #нефть #весь мир #габон
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