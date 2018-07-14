Габон предложил «Зарубежнефти» освоить месторождения на своей территории

Руководство африканского Габона предлагает «Зарубежнефти» дополнительно подобрать несколько месторождений на территории страны.

По материалам встречи президентов России и Габона, на минувшем Петербургском международном экономическом форме «Зарубежнефть» и Габонская нефтяная компания подписали меморандум, также российской компании предложили начать освоить нефтяное месторождение Мбумба.

«Зарубежнефть» — это российский холдинг, включающий в себя более 20 совместных и дочерних предприятий в разных сегментах нефтегазового промысла. Единственным акционером данной компании является российского государство от лица Росимущества.