В ближайшее время специалисты Липецкого авиацентра среди первых в армии получат истребители пятого поколения Су-57, сообщил журналистам начальник Липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков.

Он также отметил, что на сегодняшний момент Липецкий авиацентр оснащен лучшими самолетами — это Су-35, Су-30СМ. Скоро центр получит новый самолет — Су-57, который предназначен для «завоевания господства в воздухе.»

Липецкие авиаторы первыми научатся управлять этими истребителями после летчиков-испытателей 929 Государственного летно-испытательного центра Минобороны имени В.П. Чкалова в Ахтубинске. Сушков сообщил, что исследовательский испытательный центр в Ахтубинске обязательно проверит боевую способность этого самолета, а уже потом потом будет рекомендовать его в части Военно-воздушных сил.

По его словам Сушкова, Липецкий авиацентр — прогрессивное соединение Воздушно-космических сил. Он осуществляет самые ответственные задачи верховного главнокомандующего. Важнейшими задачами центра являются усиление боевого потенциала авиации и усовершенствование летных методик.

Заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин, командующий Военно-воздушными силами, в беседе с журналистами оценил мастерство липецких летчиков. Он подчеркнул, что липецкие авиаторы — лучшие в России, они выполняют любые задачи, которые ставит им руководство страны, в том числе, и в Сирийской Арабской Республике.

Также Сушков отметил, что мастерство российских авиаторов дарит столько ярких эмоций зрителям, сколько и запоминающиеся матчи чемпионата мира по футболу, особенно если бы сборная России участвовала в финале чемпионата мира. Такие слова он произнес на праздновании столетия присутствия военной авиации в регионе.

«Спорт и авиация неразделимы», — подчеркнул начальник авиациантра, дав понять, что летчики успевают не только следят за футболом, но и играть в него.

Крупный авиационный праздник, приуроченный к 100-летниему юбилею присутствия военной авиации в Липецке, прошел 14 июля на набережной города. В субботу в липецком небе продемонстрировали свое мастерство авиагруппы «Соколы России», «Стрижи», «Русские витязи» и «Беркуты».