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Украина закупит 55 французских вертолетов

Украина закупит 55 французских вертолетов

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16:28   14 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Украина закупит 55 французских вертолетов

Украина закупит 55 французских вертолетов

Чтобы технически не зависеть от российского государства, заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой на брифинге в субботу, 14 июля.

По его словам, Киев до сих пор использует советские вертолеты Ми-8. Однако без российских комплектующих Ми-8 невозможно ремонтировать и обслуживать, поэтому украинский парк вертолетов зависит от поставок деталей из РФ. 

Украина закупит 55 французских вертолетов

Киев решил сотрудничать с французской компанией «Airbus Helicopters», поэтому министерство внутренних дел Украины заключило контракт на покупку 55 вертолетов, объяснил Яровой. Сумма контракта — 555 миллионов евро (более 40 миллиардов рублей).

«Обеспечим техникой все подразделения без участия РФ », — заключил представитель МВД Украины. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #франция #украина #ми-8 #airbus helicopters
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