Украина закупит 55 французских вертолетов
Чтобы технически не зависеть от российского государства, заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой на брифинге в субботу, 14 июля.
По его словам, Киев до сих пор использует советские вертолеты Ми-8. Однако без российских комплектующих Ми-8 невозможно ремонтировать и обслуживать, поэтому украинский парк вертолетов зависит от поставок деталей из РФ.
Киев решил сотрудничать с французской компанией «Airbus Helicopters», поэтому министерство внутренних дел Украины заключило контракт на покупку 55 вертолетов, объяснил Яровой. Сумма контракта — 555 миллионов евро (более 40 миллиардов рублей).
«Обеспечим техникой все подразделения без участия РФ », — заключил представитель МВД Украины.
Сергій #Яровий: Підписаний контракт з «Airbus Helicopters» дозволить Україні технічно не залежати від Росії ????https://t.co/Repg8Mux1h#новини pic.twitter.com/sMv5RyRJgH— МВС України (@MVS_UA) 14 июля 2018 г.