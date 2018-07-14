Украина закупит 55 французских вертолетов

Чтобы технически не зависеть от российского государства, заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой на брифинге в субботу, 14 июля.

По его словам, Киев до сих пор использует советские вертолеты Ми-8. Однако без российских комплектующих Ми-8 невозможно ремонтировать и обслуживать, поэтому украинский парк вертолетов зависит от поставок деталей из РФ.

Киев решил сотрудничать с французской компанией «Airbus Helicopters», поэтому министерство внутренних дел Украины заключило контракт на покупку 55 вертолетов, объяснил Яровой. Сумма контракта — 555 миллионов евро (более 40 миллиардов рублей).