Африка нуждается в России, заявил президент Габона

Президент Габона Али Бонго Ондимба встретился с российским коллегой Владимиром Путиным.

В ходе встречи с главой РФ он отметил, что Африка нуждается в поддержке Москвы.

Ондимба также положительно оценил то, что российской стороне небезразлична тема урегулирования конфликтов на африканском континенте, в частности, в Центральной Африканской Республике. По словам политика, было бы хорошо, если бы две страны объединили свои усилия для восстановления мира в ЦАР.