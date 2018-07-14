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Козак продвинет взаимодействие Москвы с Кишиневом — Путин

Козак продвинет взаимодействие Москвы с Кишиневом — Путин

 МЧС предупредило о возможных оползнях в Крыму

МЧС предупредило о возможных оползнях в Крыму
Украина закупит 55 французских вертолетов

Украина закупит 55 французских вертолетов

 ЛНР утверждает, что «Правый сектор»* вербует детей из неблагополучных семей

ЛНР утверждает, что «Правый сектор»* вербует детей из неблагополучных семей
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16:22   14 Июля 2018
Весь мир

Африка нуждается в России, заявил президент Габона

Африка нуждается в России, заявил президент Габона

Президент Габона Али Бонго Ондимба встретился с российским коллегой Владимиром Путиным.

В ходе встречи с главой РФ он отметил, что Африка нуждается в поддержке Москвы. 

Ондимба также положительно оценил то, что российской стороне небезразлична тема урегулирования конфликтов на африканском континенте, в частности, в Центральной Африканской Республике. По словам политика, было бы хорошо, если бы две страны объединили свои усилия для восстановления мира в ЦАР.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #политика #африка #весь мир #габон
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