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16:03   14 Июля 2018
Весь мир

Сеул обвинил российские ракетоносцы Ту-95МС в нарушении границы

Сеул обвинил российские ракетоносцы Ту-95МС в нарушении границы

Российские самолеты якобы нарушили опознавательную зону ПВО, пишет агентство Ренхап.

Минобороны Южной Кореи вызвало российского военного атташе Андрея Фалилеева. Ему передали заявление с протестом. Сеул потребовал от Москвы признания «всей серьезности ситуации и принятия мер, чтобы избежать ее повторения». Кроме того, южнокорейцы подчеркнули, что якобы имевшее место российское вторжение не способствует урегулированию ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

Российское оборонное ведомство в свою очередь рассказало, что ракетоносцы выполняли над нейтральными водами Японского и Желтого морей и частью Тихого океана плановые полеты. Более того, испытания проводились в строгом соответствии с международными правилами. На территорию Южной Кореи Ту-95МС не вторгались.

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Автор: Юлия Халус
#россия #политика #южная корея #весь мир #ту-95мс
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