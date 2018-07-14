Путин поучаствует в награждении победителя ЧМ-2018

Российский лидер Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу на стадионе «Лужники» в Москве в воскресенье, 15 июля.

Церемония закрытия пройдет перед началом последнего 64 матча. Президент РФ посмотрит игру сборных команд Франции и Хорватии. В Кремле уточнили, что Владимир Владимирович наградит победителя ЧМ-2018.

Финальный матч чемпионата мира по футболу посетят президент Франции Макрон, хорватский лидер Колинда Грабар-Китарович, венгерский премьер Орбан и другие высокопоставленные чиновники.