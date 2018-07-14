Путин поучаствует в награждении победителя ЧМ-2018
Российский лидер Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу на стадионе «Лужники» в Москве в воскресенье, 15 июля.
Церемония закрытия пройдет перед началом последнего 64 матча. Президент РФ посмотрит игру сборных команд Франции и Хорватии. В Кремле уточнили, что Владимир Владимирович наградит победителя ЧМ-2018.
Финальный матч чемпионата мира по футболу посетят президент Франции Макрон, хорватский лидер Колинда Грабар-Китарович, венгерский премьер Орбан и другие высокопоставленные чиновники.
Сегодня определится, кто возьмет 3-е место на #ЧМ2018 ⚽️ #BEL vs #ENG ????️ Стадион "Санкт-Петербург" ⏲️ 17:00 мск pic.twitter.com/9wfwMSmQk3— Чемпионат мира FIFA 2018???????????? (@fifaworldcup_ru) 14 июля 2018 г.