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МЧС предупредило о возможных оползнях в Крыму
Украина закупит 55 французских вертолетов

Украина закупит 55 французских вертолетов

 ЛНР утверждает, что «Правый сектор»* вербует детей из неблагополучных семей

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15:54   14 Июля 2018
Россия

Путин поучаствует в награждении победителя ЧМ-2018

Путин поучаствует в награждении победителя ЧМ-2018

Российский лидер Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу на стадионе «Лужники» в Москве в воскресенье, 15 июля.

Церемония закрытия пройдет перед началом последнего 64 матча. Президент РФ посмотрит игру сборных команд Франции и Хорватии. В Кремле уточнили, что Владимир Владимирович наградит победителя ЧМ-2018.

Финальный матч чемпионата мира по футболу посетят президент Франции Макрон, хорватский лидер Колинда Грабар-Китарович, венгерский премьер Орбан и другие высокопоставленные чиновники. 

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Автор: Анатолий Кубарев
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