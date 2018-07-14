Аббас поздравил Путина с успешным проведением ЧМ

Россия стала примером того, как надо организовывать такие крупные соревнования, как чемпионат мира по футболу, заявил президент Палестины Махмуд Аббас.

В субботу он посетил Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Аббас признался, что рад приехать в Россию в дни проведения чемпионата мира по футболу. Российское руководство хорошо подготовилось к мундиалю и провело его на высшем уровне. Турнир этого года уже можно считать примером для других стран.

В виду этого палестинский лидер поздравил Путина.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России до 15 июля. В воскресенье состоится финал турнира. Команды Хорватии и Франции встретятся на московском стадионе «Лужники», чтобы побороться за первое место.