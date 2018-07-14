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Украина закупит 55 французских вертолетов

Украина закупит 55 французских вертолетов

 ЛНР утверждает, что «Правый сектор»* вербует детей из неблагополучных семей

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15:59   14 Июля 2018
Весь мир

Аббас считает планы Израиля по поселениям главной проблемой Палестины

Аббас считает планы Израиля по поселениям главной проблемой Палестины

Поселенческая активность Израиля в настоящее время является наиболее острой проблемой для Палестины. Такое заявление сделал палестинский лидер Махмуд Аббас в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Он также отметил, что сейчас Ближний Восток и Палестина «переживают очень трудное время» и очередной кризис. Такая ситуация, добавил Аббас, сильно волнует Палестину. Как добавил политик, тысячам людей «приходится не спать днем и ночью», чтобы власти Израиля не смогли «реализовать свои планы». По его словам, Вашингтон решил не вести переговоры относительно темы палестинских беженцев.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #политика #палестина #израиль #аббас
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