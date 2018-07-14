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15:22   14 Июля 2018
Россия

Станции метро «Динамо» и «Петровский парк» в Москве соединят переходом через два года

Станции метро «Динамо» и «Петровский парк» в Москве соединят переходом через два года

Подземный переход, который соединяет московские станции метрополитена «Динамо» и «Петровский парк», может открыться уже в конце 2019  — начале 2020 года.

Об этом в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Чиновник заметил, что это очень сложный переход, при строительстве которого важно не нарушать работу действующих станций столичной подземки. Потому власти не торопятся и соблюдают все технологии.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #россия #метро #строительство #общество
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