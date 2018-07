Трамп обвинил Обаму в бездействии по «российскому делу»

Истории о 12 россиянах, которые Минюст США обнародовал 13 июля, происходили во время президентства Барака Обамы, написал американский лидер Дональд Трамп в Twitter.

По его словам, Федеральное бюро расследований проинформировало Обаму о предполагаемой деятельности этих граждан в сентябре перед выборами, но администрация ничего не сделала. Трамп не понимает, почему ФБР не завладело данными DNS-сервера.

The stories you heard about the 12 Russians yesterday took place during the Obama Administration, not the Trump Administration. Why didn’t they do something about it, especially when it was reported that President Obama was informed by the FBI in September, before the Election?