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Украина закупит 55 французских вертолетов

Украина закупит 55 французских вертолетов

 ЛНР утверждает, что «Правый сектор»* вербует детей из неблагополучных семей

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15:35   14 Июля 2018
Весь мир

Трамп обвинил Обаму в бездействии по «российскому делу»

Трамп обвинил Обаму в бездействии по «российскому делу»

Истории о 12 россиянах, которые Минюст США обнародовал 13 июля, происходили во время президентства Барака Обамы, написал американский лидер Дональд Трамп в Twitter.

По его словам, Федеральное бюро расследований проинформировало Обаму о предполагаемой деятельности этих граждан в сентябре перед выборами, но администрация ничего не сделала. Трамп не понимает, почему ФБР не завладело данными DNS-сервера.

 

Трамп обвинил Обаму в бездействии по «российскому делу»

Специальный прокурор США Роберт Мюллер заявил, что 12 россиян все же «могли повлиять» на президентские выборы 2016 года. Однако в обвинительном заключении министерства юстиции США нет не только утверждений о том, что «вмешательство хакеров изменило подсчет голосов или исход выборов 2016 года», но и каких-либо доказательств «российского вмешательства».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #обама #трамп
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