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МЧС предупредило о возможных оползнях в Крыму
Украина закупит 55 французских вертолетов

Украина закупит 55 французских вертолетов

 ЛНР утверждает, что «Правый сектор»* вербует детей из неблагополучных семей

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15:18   14 Июля 2018
Весь мир

Путин обсудит с Аббасом контакты РФ со странами Ближнего Востока

Путин обсудит с Аббасом контакты РФ со странами Ближнего Востока

Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Палестины Махмуда Аббаса за визит во время чемпионата мира по футболу и заявил, что хотел бы проинформировать его насчет контактов с лидера других стран Ближнего Востока.

Кроме того, российский лидер пожелал поговорить с палестинским президентом о ситуации в регионе, а также о двусторонних отношениях. 

В свою очередь Аббас признался, что регион действительно переживает сложное время. В частности, Палестина чувствует опасность и пытается противостоять попыткам американцев навязать свои решения по самым чувствительным для региона проблемам. Отношения Палестины и США также усугубило решение американцев перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

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Автор: Юлия Халус
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