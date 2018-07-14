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15:03   14 Июля 2018
Россия

Западному Крыму вернули свет

Западному Крыму вернули свет

Энергоснабжение Евпатории и Сакского района крымского полуострова восстановили после отключения высоковольтной линии электропередач, передает ситуационно-аналитический центр министерства энергетики РФ.

По информации Минэнерго, в субботу, 14 июля, в 10:47 по московскому времени сработала система противоаварийной защиты и отключились ВЛ 110 кВ на западе Крыма. Аварийно-восстановительные работы вели на «Холодильник  — Кристалл», «Евпатория  — Холодильник» и «Мойнаки  — Евпатория», принадлежащие «Крымэнерго».

Части потребителей подали напряжение через несколько минут, а в 11:38 включили высоковольтную линию электропередач «Холодильник – Кристалл» и вернули свет жителям западного Крыма, уточнили в Минэнерго РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #крым #общество #минэнерго #свет
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