Свердловский депутат госпитализирован после падения со скалы на отдыхе

Исполнительный директор «Уралвагонзавода» , депутат Заксобрания Свердловской области, Владимир Рощупкин во время отдыха на сплаве упал с высоты и был госпитализирован. Информацию передает РИА Новости с ссылкой на источник на предприятии.

Собеседник агенства сказал, что телефоны Рощупкина не отвечают, однако он госпитализирован и находится в сознании.

Помимо скорой на место происшествия приезжали сотрудники полиции из службы участковых уполномоченных УМВД по Нижнему Тагилу. Они опросили медперсонал и иных лиц, имевщих возможность прояснить обстоятельства случившегося. УМВД Нижнего Тагила уже проводит проверку, по факту которой будет принято решение, сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых. Также он подчеркнул, что данное происшествие не относится к криминалу, это несчастный случай.

Глава пресс-службы ГУМВД также сообщил, что инцидент произошел во время отдыха на живописном водоеме под Нижним Тагилом. По предварительной информации, человек оступился и получил травмы. Сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь. Он уточнил предварительный диагноз мужчины — черепно-мозговая травма и рваные раны тела.

По информации РИА Новости, в пресс-службе «Уралвагонзавода» заявили, что не комментируют происшествие. В Заксобрании региона и ГУМЧС по Свердловской области сообщили, что не располагают такой информацией.