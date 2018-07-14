США хотят создать новые военные базы в Ираке и Кувейте — СМИ

С помощью военных баз американцы намерены контролировать отдельные иракские и кувейтские территории, рассказал телеканал PressTV со ссылкой на иракские СМИ.

Согласно данным издания, в Ираке Вашингтон хочет разместить базу в провинции Анбар. Это позволит американцам следить за дорогой, соединяющей Багдад и Дамаск. Кроме того, отсюда можно контролировать ситуацию на западе Ирака. Это станет третья американская военная база на иракских территориях.

Вторую авиабазу США собираются открыть в Кувейте. Ее хотят сделать главным пунктом материально-технического обеспечения и крупнейшим пунктом высадки на Ближнем Востоке.

Вооруженные силы США присутствовали в Ираке с 2003 по 2011 год. Однако американцы покинули страну ненадолго. Уже в 2014 году они вернулись в рамках военной операции против боевиков ИГ*.

*ИГ («Исламское Государство») - террористическая группировка, запрещенная на территории России.