Станцию «Новомосковская» построят через шесть лет

Еще не подписали соглашение о передаче земли, которая принадлежит компании «А101», столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, у компании были планы на эту землю, но она готова передать участок городу. Документы подготовят в течение года, а на строительство станции метрополитена понадобится пять-шесть лет.

«Постараемся построить раньше», — заключил Хуснуллин.

«Новомосковская» станет конечной станцией Сокольнической линии столичного метрополитена. Станцию планировали строить совместно с электродепо «Столбово», которое заменит недостроенное по техническим причинам «Саларьево».