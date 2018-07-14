Станцию «Новомосковская» построят через шесть лет
Еще не подписали соглашение о передаче земли, которая принадлежит компании «А101», столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, у компании были планы на эту землю, но она готова передать участок городу. Документы подготовят в течение года, а на строительство станции метрополитена понадобится пять-шесть лет.
«Постараемся построить раньше», — заключил Хуснуллин.
«Новомосковская» станет конечной станцией Сокольнической линии столичного метрополитена. Станцию планировали строить совместно с электродепо «Столбово», которое заменит недостроенное по техническим причинам «Саларьево».
???????????????????? Везет тому, кто везет: с Днем московского транспорта!#транспорт #москва #праздник pic.twitter.com/CFIH95a3RD— Москва (@moscow) 14 июля 2018 г.