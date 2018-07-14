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14:36   14 Июля 2018
Россия

Станцию «Новомосковская» построят через шесть лет

Станцию «Новомосковская» построят через шесть лет

Еще не подписали соглашение о передаче земли, которая принадлежит компании «А101», столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, у компании были планы на эту землю, но она готова передать участок городу. Документы подготовят в течение года, а на строительство станции метрополитена понадобится пять-шесть лет. 

«Постараемся построить раньше»,  — заключил Хуснуллин.

«Новомосковская» станет конечной станцией Сокольнической линии столичного метрополитена. Станцию планировали строить совместно с электродепо «Столбово», которое заменит недостроенное по техническим причинам «Саларьево».

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Автор: Анатолий Кубарев
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