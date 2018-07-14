ЛНР утверждает, что «Правый сектор»* вербует детей из неблагополучных семей

Экстремистской организацией «Правый сектор» в Луганской области организована вербовка детей из неблагополучных семей. Об этом на брифинге сообщает официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Он утверждает, что учебное подразделение «Правого сектора» находится на базе лагеря для детей «Чайка» в Старобельске. Дети там учатся правильно вести бой и выживать в военных условиях. Народная милиция сообщила, что экстремисты отбирают кандидатов с помощью местных правоохранительных органов, которые сообщают о детях - потенциальных учениках лагеря.

Марочко доложил, что при задержании несовершеннолетних преступников полицейские предлагают два варианта — быть наказанным за совершенные поступки или отправиться для обучения в лагерь фашистско-националистического воспитания молодежи.

Также он призвал мировую общественность и международные организации остановить эти действия, потому что они нацелены на создание «нового поколения фашистов в центре европейского континента.»

*«Правый сектор» — запрещенная в России националистическая организация