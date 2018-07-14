Собянин поддержал идею установить знак на месте народной фан-зоны ЧМ

Один из горожан предложил сохранить память о мундиале, установив знак на Никольской улице в центре столицы, уточнил мэр Москвы Сергей Собянин.

На своем официальном сайте градоначальник написал, что ему понравилась эта идея. Ее следует обдумать и обсудить. Он предложил горожанам написать в комментариях свои пожелания касательно этой инициативы.

В субботу Собянин прогулялся по Никольской улице, где установлена народная фан-зона. В честь приближения финала чемпионата мира по футболу мэр пообщался с москвичами и гостями города. Он, в частности, поблагодарил полицейских и служащих коммунального хозяйства за поддержание порядка в фан-зоне.

Чемпионат мира по футболу проходит в России до 15 июля. Финал турнира состоится в воскресенье на московском стадионе «Лужники». Команды Франции и Хорватии поборются за первое место.