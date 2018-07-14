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 Американские конгрессмены готовят импичмент замгенпрокурора Розенстайну

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ЛНР утверждает, что «Правый сектор»* вербует детей из неблагополучных семей

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США хотят создать новые военные базы в Ираке и Кувейте — СМИ

США хотят создать новые военные базы в Ираке и Кувейте — СМИ

 Американские конгрессмены готовят импичмент замгенпрокурора Розенстайну

Американские конгрессмены готовят импичмент замгенпрокурора Розенстайну
14:15   14 Июля 2018
Весь мир

Американские конгрессмены готовят импичмент замгенпрокурора Розенстайну

Американские конгрессмены готовят импичмент замгенпрокурора Розенстайну

Заместитель генерального прокурора США Роду Розенстайн обвинил 12 россиян во «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.

По информации издания Politico, конгрессмены-республиканцы готовят импичмент замгенпрокурора Розенстайну из-за медленного расследования деятельности агентов ФБР. Американские конгрессмены считают, что агенты Федерального бюро расследований предвзято относятся к президенту Трампу.

Американские конгрессмены готовят импичмент замгенпрокурора Розенстайну

В пятницу, 13 июля, Роберт Мюллер, возглавляющий специальную комиссию по расследованию «вмешательства РФ», заявил, что 12 российских разведчиков все же «могли повлиять» на выборы американского лидера. При этом в министерстве юстиции США отметили, что в обвинительном заключении нет утверждений о том, что «вмешательство хакеров изменило подсчет голосов или исход выборов 2016 года». 

Вашингтон потратил на расследование «вмешательства РФ» в выборы президента США семь миллионов 700 тысяч долларов. Однако полтора года спустя Минюст кроме громких фраз — «иностранные противники» и «попытки разделить нас», так и не предъявил никаких доказательств «российского вмешательства».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #розенстайн #мюллер
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