Заместитель генерального прокурора США Роду Розенстайн обвинил 12 россиян во «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.

По информации издания Politico, конгрессмены-республиканцы готовят импичмент замгенпрокурора Розенстайну из-за медленного расследования деятельности агентов ФБР. Американские конгрессмены считают, что агенты Федерального бюро расследований предвзято относятся к президенту Трампу.

В пятницу, 13 июля, Роберт Мюллер, возглавляющий специальную комиссию по расследованию «вмешательства РФ», заявил, что 12 российских разведчиков все же «могли повлиять» на выборы американского лидера. При этом в министерстве юстиции США отметили, что в обвинительном заключении нет утверждений о том, что «вмешательство хакеров изменило подсчет голосов или исход выборов 2016 года».

Вашингтон потратил на расследование «вмешательства РФ» в выборы президента США семь миллионов 700 тысяч долларов. Однако полтора года спустя Минюст кроме громких фраз — «иностранные противники» и «попытки разделить нас», так и не предъявил никаких доказательств «российского вмешательства».