Мы в соц.сетях:
Западному Крыму вернули свет

Западному Крыму вернули свет

 Станцию «Новомосковская» построят через шесть лет

Станцию «Новомосковская» построят через шесть лет
ЛНР утверждает, что «Правый сектор»* вербует детей из неблагополучных семей

ЛНР утверждает, что «Правый сектор»* вербует детей из неблагополучных семей

 Четверо погибли в ДТП с грузовиком на Украине

Четверо погибли в ДТП с грузовиком на Украине
США хотят создать новые военные базы в Ираке и Кувейте — СМИ

США хотят создать новые военные базы в Ираке и Кувейте — СМИ

 Американские конгрессмены готовят импичмент замгенпрокурора Розенстайну

Американские конгрессмены готовят импичмент замгенпрокурора Розенстайну
Западному Крыму вернули свет

Западному Крыму вернули свет

 Станцию «Новомосковская» построят через шесть лет

Станцию «Новомосковская» построят через шесть лет
ЛНР утверждает, что «Правый сектор»* вербует детей из неблагополучных семей

ЛНР утверждает, что «Правый сектор»* вербует детей из неблагополучных семей

 Четверо погибли в ДТП с грузовиком на Украине

Четверо погибли в ДТП с грузовиком на Украине
США хотят создать новые военные базы в Ираке и Кувейте — СМИ

США хотят создать новые военные базы в Ираке и Кувейте — СМИ

 Американские конгрессмены готовят импичмент замгенпрокурора Розенстайну

Американские конгрессмены готовят импичмент замгенпрокурора Розенстайну
13:44   14 Июля 2018
Россия

Сенаторы предложили ввести административную ответственность для визовых центров

Сенаторы предложили ввести административную ответственность для визовых центров

Соответствующий законопроект в субботу внесли на рассмотрение Госдумы. Об этом свидетельствует информация в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами проекта выступили члены Совфеда Константин Косачев и Олег Морозов. Изменения предлагают внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Сенаторы объяснили, что ввести административную ответственность предлагается для визовых центров, которые осуществляют деятельность без аккредитации. Это обусловлено планами обязать такие центры получать аккредитацию. Соответственно для тех, кто работает без аккредитации, следует ввести наказание.

Однако о каких именно последствиях для визовых центров без аккредитации идет речь, не уточняется.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #госдума #совфед #общество #виза #визовые центры
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...