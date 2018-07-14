Сенаторы предложили ввести административную ответственность для визовых центров

Соответствующий законопроект в субботу внесли на рассмотрение Госдумы. Об этом свидетельствует информация в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами проекта выступили члены Совфеда Константин Косачев и Олег Морозов. Изменения предлагают внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Сенаторы объяснили, что ввести административную ответственность предлагается для визовых центров, которые осуществляют деятельность без аккредитации. Это обусловлено планами обязать такие центры получать аккредитацию. Соответственно для тех, кто работает без аккредитации, следует ввести наказание.

Однако о каких именно последствиях для визовых центров без аккредитации идет речь, не уточняется.