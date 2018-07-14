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13:37   14 Июля 2018
Россия

Западный Крым остался без света

Западный Крым остался без света

Электричества нет в Сакском районе и Евпатории, уточнили в министерстве энергетики РФ. По информации ведомства, в 10:47 по московскому времени сработала система противоаварийной защиты.

Отключились высоковольтные линии электропередач классом напряжения 110 киловольт «Холодильник  — Кристалл», «Евпатория  — Холодильник» и «Мойнаки  — Евпатория», которые принадлежат ГУП РК «Крымэнерго», поэтому в западной части полуострова нет света.

«Мощность отключенных потребителей  — 33 мегаватта»,  — уточнили в Минэнерго.

В среду, 13 июня, случилось масштабное отключение электричества на крымском полуострове из-за аварии на подстанции «Тамань» в Краснодарском крае, тогда не было света в Севастополе и нескольких районах Симферополя.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #крым #общество #свет #евпатория
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