Западный Крым остался без света

Электричества нет в Сакском районе и Евпатории, уточнили в министерстве энергетики РФ. По информации ведомства, в 10:47 по московскому времени сработала система противоаварийной защиты.

Отключились высоковольтные линии электропередач классом напряжения 110 киловольт «Холодильник — Кристалл», «Евпатория — Холодильник» и «Мойнаки — Евпатория», которые принадлежат ГУП РК «Крымэнерго», поэтому в западной части полуострова нет света.

«Мощность отключенных потребителей — 33 мегаватта», — уточнили в Минэнерго.

В среду, 13 июня, случилось масштабное отключение электричества на крымском полуострове из-за аварии на подстанции «Тамань» в Краснодарском крае, тогда не было света в Севастополе и нескольких районах Симферополя.