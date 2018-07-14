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14:00   14 Июля 2018
Россия

Лукашенко посетит финал ЧМ-2018 в Москве

Лукашенко посетит финал ЧМ-2018 в Москве

Президент Белоруссии посетит матч по приглашению Владимира Путина. Александр Лукашенко высоко оценил результаты игры хозяев турнира.

Эту информацию с ссылкой на пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт сообщило в субботу агентство БелТА.

Глава Белоруссии приедет в Москву, где будет присутствовать на церемонии закрытия и финальном матче чемпионата мира по футболу. 

Эйсмонт также сообщила, что президент Республики Беларусь с интересом следил за событиями на ЧМ. Лукашенко высоко оценил результаты хозяев муандиаля — сборной России. Глава государства считает, что многие команды в ходе турнира продемонстрировали высококлассный футбол, отметила секретарь.

В ответ на вопрос о том, за чью команду будет болеть Лукашенко во время финальной игры,  Эйсмонт сказала, что президент, в первую очередь, будет болеть «за красивый и результативный футбол».

В финале чемпионата мира сыграют сборные Франции и Хорватии. Игра произойдет на стадионе «Лужники».

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Автор: Олег Королев
#чм-2018 #беларусь #лукашенко
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