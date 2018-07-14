ЧМ в России стал настоящим успехом, заявил Дворкович
Глава оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович сообщил о том, что РФ справилась с проведением Чемпионата мира по футболу.
Об этом он заявил в субботу на пресс-конференции. Кроме того, Дворкович отметил, что работе оргкомитета «Россия — 2018» стоит дать оценку «отлично» за все годы подготовки. Обеспечение безопасности на мундиаля, по словам политика, оказалось на высоте.
Он заметил, что россиянам удалось доказать миру, что Россия дружелюбная и гостеприимная страна.