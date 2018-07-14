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12:35   14 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Савченко вновь объявила голодовку

Савченко вновь объявила голодовку

Украинский политик Надежда Савченко, которую арестовали по подозрению в подготовке терактов, объявила голодовку из-за того, что Шевченковский районный суд Киева продлил срок ее ареста до сентября этого года.

Соответствующее заявление появилось в субботу на странице нардепа в Facebook.

Ранее информационное агентство УНН сообщило о том, что суд продлил срок содержания Савченко под стражей без возможности внесения залога. Согласно данным интернет-издания «Украинская правда», депутату продлили арест до 10 сентября. 

Речь судьи в зале заглушили возгласы десятков сторонников Савченко, скандировавших «позор». По их мнению, что суд и его решения нельзя считать правомочным.

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Автор: Алла Ларионова
#суд #украина #арест #савченко #голодовка
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