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12:43   14 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Четверо погибли в ДТП с грузовиком на Украине

Четверо погибли в ДТП с грузовиком на Украине

Происшествие произошло в Ивано-Франковской области в результате столкновения грузовика и маршрутки.

Информация стала известна из сообщения прессслужбы Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям. Микроавтобус с людьми столкнулся с грузовым автомобилем. В ДТП, произошедшем недалеко от села Подкамень Рогатинского района, погибли водитель и пассажиры. О состоянии водителя грузовика ничего неизвестно. Спасатели извлекли тела четырёх погибших из повреждённого микроавтобуса.

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Автор: Олег Королев
#украина #дтп #происшествия
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