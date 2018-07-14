Четверо погибли в ДТП с грузовиком на Украине

Происшествие произошло в Ивано-Франковской области в результате столкновения грузовика и маршрутки.

Информация стала известна из сообщения прессслужбы Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям. Микроавтобус с людьми столкнулся с грузовым автомобилем. В ДТП, произошедшем недалеко от села Подкамень Рогатинского района, погибли водитель и пассажиры. О состоянии водителя грузовика ничего неизвестно. Спасатели извлекли тела четырёх погибших из повреждённого микроавтобуса.