Россияне пожалели Порошенко, выступившего перед пустым залом на саммите НАТО

Украинский лидер Петр Порошенко поблагодарил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за приглашение поучаствовать в мероприятиях саммита альянса. По его словам, это четкое признание того, что Украина — важный элемент евроатлантической безопасности.

Порошенко отметил, что никому, в том числе российскому государству, не удастся заблокировать вступление Украины в Североатлантический альянс. Это суверенное право украинцев, поэтому Петр Алексеевич, как президент страны, намерен это право защитить.

Порошенко на совместной со Столтенбергом пресс-конференции по итогам встречи на саммите НАТО рассказывал пустому залу о «незаконной аннексии» крымского полуострова и конфликте на востоке Украины. Вновь жаловался на Россию и предлагал разместить миротворческую миссию под эгидой ООН на территории Донбасса.

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что в феврале 2018 года Порошенко выступал на Мюнхенской конференции по безопасности перед полупустым залом. Тогда украинцы отметили, что пустой зал — неуважение, но не только к президенту, а к Украине, каждому жителю страны. Украинцы попросили Порошенко не тратить бюджетные деньги на подобные поездки, чтобы просто побыть в обществе мировых или европейских правящих кругов, а по итогу выступить в пустом зале.

Уважаемый и долгожданный гость. — Иваныч (@eLfSa54MZKisqkl) 14 июля 2018 г.

Ему не привыкать )) — Евгений (@Eugene__Zh) 14 июля 2018 г.

Порошенко не впервой выступать перед пустыми стульями. Хобби такое,понимаете. — Андрей Глазов (@B4kET3VXVkU2lFi) 14 июля 2018 г.

Сколько же Пётлексеич заплатил за фотосессию с генсеком НАТО? — Владимир Стариков (@Napoleon_6) 14 июля 2018 г.

Россияне предположили, что время влиятельных политиков — дорого стоит, поэтому они не тратят его на выслушивание одних и тех же речей. Европейцам неинтересны разглагольствования, а западным политикам надоели лозунги, поэтому Порошенко, возможно, лучше не жаловаться на РФ и переключиться на Украину.

Сколько можно так унижаться... ? — Марк Гондельштамп (@lazzo68) 14 июля 2018 г.

Стулья просто не выпустили, а так бы и они не стали слушать. ???? — Пётр Сафронов ???????? (@SPV261181) 14 июля 2018 г.

Каков политик, такое и внимание???? — Александр Медведев (@apovx) 14 июля 2018 г.

Так под фонограмму же! Тем более репертуар старый. — Игорь Кулешов (@ibk0911) 14 июля 2018 г.