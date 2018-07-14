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13:13   14 Июля 2018
Медиа

Россияне пожалели Порошенко, выступившего перед пустым залом на саммите НАТО

Россияне пожалели Порошенко, выступившего перед пустым залом на саммите НАТО

Украинский лидер Петр Порошенко поблагодарил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за приглашение поучаствовать в мероприятиях саммита альянса. По его словам, это четкое признание того, что Украина — важный элемент евроатлантической безопасности.

Порошенко отметил, что никому, в том числе российскому государству, не удастся заблокировать вступление Украины в Североатлантический альянс. Это суверенное право украинцев, поэтому Петр Алексеевич, как президент страны, намерен это право защитить.

 

Порошенко на совместной со Столтенбергом пресс-конференции по итогам встречи на саммите НАТО рассказывал пустому залу о «незаконной аннексии» крымского полуострова и конфликте на востоке Украины. Вновь жаловался на Россию и предлагал разместить миротворческую миссию под эгидой ООН на территории Донбасса.

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что в феврале 2018 года Порошенко выступал на Мюнхенской конференции по безопасности перед полупустым залом. Тогда украинцы отметили, что пустой зал — неуважение, но не только к президенту, а к Украине, каждому жителю страны. Украинцы попросили Порошенко не тратить бюджетные деньги на подобные поездки, чтобы просто побыть в обществе мировых или европейских правящих кругов, а по итогу выступить в пустом зале.

 

 

 

 

 

Россияне пожалели Порошенко, выступившего перед пустым залом на саммите НАТО

Россияне предположили, что время влиятельных политиков — дорого стоит, поэтому они не тратят его на выслушивание одних и тех же речей. Европейцам неинтересны разглагольствования, а западным политикам надоели лозунги, поэтому Порошенко, возможно, лучше не жаловаться на РФ и переключиться на Украину.

 

 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#порошенко #нато #столтенберг #саммит #общество
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