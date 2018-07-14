Россияне пожалели Порошенко, выступившего перед пустым залом на саммите НАТО
Украинский лидер Петр Порошенко поблагодарил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за приглашение поучаствовать в мероприятиях саммита альянса. По его словам, это четкое признание того, что Украина — важный элемент евроатлантической безопасности.
Порошенко отметил, что никому, в том числе российскому государству, не удастся заблокировать вступление Украины в Североатлантический альянс. Это суверенное право украинцев, поэтому Петр Алексеевич, как президент страны, намерен это право защитить.
#NATO is firm in our support for #Ukraine ???????? https://t.co/QAR5Owp8qx #NATOSummit pic.twitter.com/R6Dglhbypi— NATO (@NATO) 12 июля 2018 г.
Порошенко на совместной со Столтенбергом пресс-конференции по итогам встречи на саммите НАТО рассказывал пустому залу о «незаконной аннексии» крымского полуострова и конфликте на востоке Украины. Вновь жаловался на Россию и предлагал разместить миротворческую миссию под эгидой ООН на территории Донбасса.
Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что в феврале 2018 года Порошенко выступал на Мюнхенской конференции по безопасности перед полупустым залом. Тогда украинцы отметили, что пустой зал — неуважение, но не только к президенту, а к Украине, каждому жителю страны. Украинцы попросили Порошенко не тратить бюджетные деньги на подобные поездки, чтобы просто побыть в обществе мировых или европейских правящих кругов, а по итогу выступить в пустом зале.
Порошенко и НАТО, аншлаг pic.twitter.com/omqDsWuNeP— Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) 14 июля 2018 г.
Уважаемый и долгожданный гость.— Иваныч (@eLfSa54MZKisqkl) 14 июля 2018 г.
Ему не привыкать ))— Евгений (@Eugene__Zh) 14 июля 2018 г.
Порошенко не впервой выступать перед пустыми стульями. Хобби такое,понимаете.— Андрей Глазов (@B4kET3VXVkU2lFi) 14 июля 2018 г.
Сколько же Пётлексеич заплатил за фотосессию с генсеком НАТО?— Владимир Стариков (@Napoleon_6) 14 июля 2018 г.
Россияне предположили, что время влиятельных политиков — дорого стоит, поэтому они не тратят его на выслушивание одних и тех же речей. Европейцам неинтересны разглагольствования, а западным политикам надоели лозунги, поэтому Порошенко, возможно, лучше не жаловаться на РФ и переключиться на Украину.
Сколько можно так унижаться... ?— Марк Гондельштамп (@lazzo68) 14 июля 2018 г.
Стулья просто не выпустили, а так бы и они не стали слушать. ????— Пётр Сафронов ???????? (@SPV261181) 14 июля 2018 г.
Каков политик, такое и внимание????— Александр Медведев (@apovx) 14 июля 2018 г.
Так под фонограмму же! Тем более репертуар старый.— Игорь Кулешов (@ibk0911) 14 июля 2018 г.
Похоже, Пете все остаточное прощевай сказали...— NoName (@nnm2017ru) 14 июля 2018 г.