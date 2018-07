Россияне пожалели Порошенко, выступившего перед пустым залом на саммите НАТО

Украинский лидер Петр Порошенко поблагодарил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за приглашение поучаствовать в мероприятиях саммита альянса. По его словам, это четкое признание того, что Украина — важный элемент евроатлантической безопасности.

Порошенко отметил, что никому, в том числе российскому государству, не удастся заблокировать вступление Украины в Североатлантический альянс. Это суверенное право украинцев, поэтому Петр Алексеевич, как президент страны, намерен это право защитить.

