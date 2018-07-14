Дом с атлантами в Москве на Солянке отреставрируют

Все работы пройдут под строгим контролем специалистов Мосгорнаследия.

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В Москве планируется отреставрировать доходный дом с чайным магазином торгового дома «Д. и А. Расторгуевы», известный как Дом с атлантами. Здание располагается на улице Солянка в центре Москвы. Информацию сообщает портал мэра и правительства.

Известно, что в мае 2018 года право собственности на него перешло другой компании. Мосгорнаследие уже выдало ей разрешение на проведение подготовительных работ. Реставрационные работы проведут под контролем специалистов.

Дом с атлантами построен в 1882 году по проекту архитектора Василия Карнеева. Изначально первый этаж здания был предназначен для магазина домовладельца, а два верхних уровня занимали квартиры. Дом национализировали после революции. Часть здания заняли лаборатории Научно-исследовательского института рентгенологии и радиологии, а все доходные квартиры переделали под коммунальные. В доме также проживали известные ученые – физик-рентгенолог Петр Лазарев и химик Сергей Наметкин.