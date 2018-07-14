РФ зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
Турецкая сторона не зафиксировала нарушений режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене министерства обороны РФ.
Обстановку в зонах деэскалации оценили как стабильную. Россия зафиксировала три нарушения перемирия в сирийскому государстве за сутки. В Латакии, Идлибе и Алеппо, уточнили в Минобороны РФ.
Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии провел тысячу 865 гуманитарных акций. Доставили более двух с половиной тонн гуманитарного груза. За сутки врачи осмотрели десять человек, добавили в МО РФ.
#СИРИЯ Информационный бюллетень Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики (14 июля 2018 г.) https://t.co/EoGSSj530g pic.twitter.com/vvN00HZmi3— Минобороны России (@mod_russia) 14 июля 2018 г.