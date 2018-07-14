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Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие — ДНР

Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие — ДНР

 На Украине под угрозой производство Coca-Cola и Pepsi

На Украине под угрозой производство Coca-Cola и Pepsi

РФ зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

РФ зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

 Скончалась первая жена Фрэнка Синатры

Скончалась первая жена Фрэнка Синатры
11:33   14 Июля 2018
Весь мир

РФ зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

РФ зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

Турецкая сторона не зафиксировала нарушений режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

Обстановку в зонах деэскалации оценили как стабильную. Россия зафиксировала три нарушения перемирия в сирийскому государстве за сутки. В Латакии, Идлибе и Алеппо, уточнили в Минобороны РФ. 

Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии провел тысячу 865 гуманитарных акций. Доставили более двух с половиной тонн гуманитарного груза. За сутки врачи осмотрели десять человек, добавили в МО РФ. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сирия #общество #минобороны рф
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