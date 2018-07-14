Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

В телеграмме главе Франции Путин высоко оценил русско-французские отношения.

Президент РФ Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму французскому коллеге Эмманюэлю Макрону по случаю национального праздника, который отмечается во Франции сегодня, 14 июля. Путин высоко оценил двусторонние отношения. Глава РФ отметил их особую роль в европейских делах, назвав важным фактором обеспечения мира, безопасности и стабильности на континенте. Информацию передала пресс-служба Кремля.

Путин уверен, что действуя сообща, Россия и Франция смогут многое сделать для решения животрепещущих вопросов региональной и глобальной повестки дня. В Кремле также добавили, что Президент РФ надеется, что итоги майского визита Эмманюэля Макрона в Россию поспособствуют развитию политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между Москвой и Парижем в разных сферах.

Национальный праздник 14 июля Франция ежегодно отмечает с 1880 года. Эта дата связана со взятием Бастилии 14 июля 1789 года в период Великой французской революции, а также с Праздником Федерации, состоявшимся на год позже, 14 июля 1790 года.