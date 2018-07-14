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Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие — ДНР

Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие — ДНР

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11:07   14 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие — ДНР

Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие — ДНР

ВСУ выпустили по территории республики более десяти мин калибром 120 миллиметров, сообщил представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня.

По его словам, украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе. ВСУ выпустили не только мины, но и обстреляли ДНР из гранатометов. Украинские силовики применили 36 боеприпасов.  

«Количество нарушений со стороны ВСУ составило — четыре раза»,  — сказал представитель республики в СЦКК.

В пятницу, 13 июля, ДНР сообщало о девяти нарушениях режима прекращения огня в Донбассе. Контактная группа по украинскому государству на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с воскресенья, 1 июля.

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #всу #днр #сцкк
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