Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие — ДНР

ВСУ выпустили по территории республики более десяти мин калибром 120 миллиметров, сообщил представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня.

По его словам, украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе. ВСУ выпустили не только мины, но и обстреляли ДНР из гранатометов. Украинские силовики применили 36 боеприпасов.

«Количество нарушений со стороны ВСУ составило — четыре раза», — сказал представитель республики в СЦКК.

В пятницу, 13 июля, ДНР сообщало о девяти нарушениях режима прекращения огня в Донбассе. Контактная группа по украинскому государству на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с воскресенья, 1 июля.