Московское метро получит новые поезда типа «2020»

Департамент транспорта столицы и профессиональное сообщество в настоящее время разрабатывают новый тип поезда метро с условным названием «2020», рассказал заммэра и руководитель департамента Максим Ликсутов.

Цель проекта - не обновить дизайн поезда и изменить его цвет, а улучшить салон и повысить комфортность. Для этого новый поезд оснастят удобной интерактивной системой, новыми комфортными креслами, большим числом зарядок для телефонов. Более того, планируется расширить двери вагонов.

Помимо этого, согласно данным агентства «РИАМО», в поездах увеличат число приборов и лампочек для обеззараживания салона, а также разместят фильтры для очистки воздуха.