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11:06   14 Июля 2018
Россия

Московское метро получит новые поезда типа «2020»

Московское метро получит новые поезда типа «2020»

Департамент транспорта столицы и профессиональное сообщество в настоящее время разрабатывают новый тип поезда метро с условным названием «2020», рассказал заммэра и руководитель департамента Максим Ликсутов.

Цель проекта - не обновить дизайн поезда и изменить его цвет, а улучшить салон и повысить комфортность. Для этого новый поезд оснастят удобной интерактивной системой, новыми комфортными креслами, большим числом зарядок для телефонов. Более того, планируется расширить двери вагонов.

Помимо этого, согласно данным агентства «РИАМО», в поездах увеличат число приборов и лампочек для обеззараживания салона, а также разместят фильтры для очистки воздуха.

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Автор: Юлия Халус
#москва #россия #метро #общество
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