Переговоры Путина и Трампа продлятся три часа

Предполагаемое время общения российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите в Хельсинки включает пресс-конференцию.

По информации официального приложения для СМИ #HELSINKI2018, переговоры президентов РФ и США продлятся около трех часов. В понедельник, 16 июля, Путин и Трамп встретятся в президентском дворце на рабочий обед в 13:15 по московскому времени. В четыре часа дня президент РФ пообщается с финским коллегой Саули Ниинисте.

#HELSINKI2018 preparations are well on their way: The app for media is ready for download, all material orders are on time – and partition walls and booths are slowly building up. Everyone involved (suppliers, producers, builders, developers): BIG thanx for being flexible! pic.twitter.com/DTQNVOt9u8