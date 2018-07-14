На Украине под угрозой производство Coca-Cola и Pepsi

Компания «Киевводоканал» сообщала о неполадках с обеззараживанием воды из-за отсутствия хлора. Они могут привести к остановке централизованного питьевого водоснабжения в стране.

Предприятия, производящие напитки Coca-Cola Ukraine, PepsiCo и Carlsberg Ukraine возможно приостановят выпуск своей продукции на Украине из-за возникших проблем с очисткой питьевой воды. Информацию передала заместитель директора Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловска. В эфире радио «Громадське» она заявила о том, что запасы хлора отсутствуют, поскольку по системе безопасности Украина не может хранить их на своей территории. На сегодняшний день идет речь о приостановке одного предприятия.

Компания «Киевводоканал», отвечающая за водоснабжение украинской столицы, ранее уже сообщила о проблемах с обеззараживанием воды. Впоследствии они могут привести к отключению централизованного питьевого водоснабжения в стране. В середине июня предприятие «Днепроазот», которое производит жидкий хлор, используемый для обеззараживания предупреждало об остановке выпуска вещества.

Ассоциация «Укрводоканалэкология» потребвала от правительства и Совета нацбезопасности и обороны Украины немедленного решение кризисной ситуации. Согласно информации организации, вопрос возобновления производства хлора обсуждался на выездном заседании Днепровской облгосадминистрации 23 июня, тем не менее «Днепроазот» не восстановил свою работу.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 13 июля заявил, что правительством уже утвержден план решения проблемы. Он поручился, что действия, предусмотренные в документе гарантируют, что «хлор будет».